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Yozgat'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Yozgat Valiliği, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitim kurumlarına ara verileceğini açıkladı. Hamileler, engelli bireyler ve kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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