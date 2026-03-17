Yozgat'ta jandarma ekipleri köylerde KADES'i tanıttı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Divanlı köyünde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Divanlı köyüne giden ekipler, evleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.
Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.
Kaynak: AA / Sait Çelik