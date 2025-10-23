Yozgat'ta Kadın Destek Uygulaması ile Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Boğalıyan ilçesinde kadın çalışanlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Jandarma, katılımcılara broşür dağıtarak uygulamayı yüklemeleri için destek oldu.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğalıyan ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçede bir fabrikada kadın çalışanlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek, KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel