Haberler

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 45 Bin Makaron ve 35 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 45 Bin Makaron ve 35 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 45 bin makaron ve 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 45 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 bin makaron, 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.