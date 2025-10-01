Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 45 Bin Makaron ve 35 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 45 bin makaron ve 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 45 bin makaron, 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
