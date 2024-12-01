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Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ve gazi çocukları ile ailelerle piknikte bir araya geldi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ve gazi çocukları ile ailelerle piknikte bir araya geldi.

Jandarma ekipleri, Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla kar topu oynadı, kızakla kaydılar.

Ekipler, daha sonda katılımcılara ikramda bulundu.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, İl Jandarma Komutanlığınca şehit ve gazi çocukları ile ailelerine yönelik düzenlediğini etkinlikte, hem ailelerin hem de çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıkgöz, etkinlikten dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve personeline teşekkür etti.

Şehit eşi Ünzile İşbilir de "Önce piknik yaptık, sonra çocuklar kar topu oynadı, kızakla karda kaydı. Unutulmaz bir gündü, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Ömer Gürün de "Jandarmayla çamlığa geldik, mangal yaktık, kızakla kaydık, kar topu oynadık ve çok eğlendik." diye konuştu.

Hasan Yahşi ise çamlıkta çok eğlendiklerini belirtti.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve personeli ile şehit ve gazi çocukları ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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