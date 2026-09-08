Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçeye bağlı Menteşe köyüne giden ekipler, evleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi.
Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyip kullanımını anlattı.
Kaynak: AA