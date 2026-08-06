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Yozgat'ta Jandarmadan Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Yozgat'ta Jandarmadan Kadınlara KADES Bilgilendirmesi
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde kadınları ziyaret ederek KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme yaptı. Şiddetle mücadele konusunda bilgiler veren ekipler, talep eden kadınların cep telefonlarına uygulamayı yükleyerek kullanımını anlattı ve broşür dağıttı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy'de Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçeye bağı Saray köyüne giden ekipler, evleri ziyaret ederek, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA
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