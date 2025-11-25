Haberler

Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ekipler, kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yünalanı köyü mevkisine giden ekipler, Ö.E. ve R.K'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

