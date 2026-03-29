Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine gerçekleştirdiği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik