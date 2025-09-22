Haberler

Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Sarıkaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda izinsiz kazı yapan 4 zanlı yakalandı. Operasyon sırasında şüpheliler kaçmaya çalıştı ancak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

? Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G, A.D, R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
