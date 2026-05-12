Yozgat'ta Hemşireler Haftası kutlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Hemşireler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sorgun Devlet Hastanesi'nde düzenlenen programa, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Canpolat, Hemşireler Haftası'nın sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını, sabrını ve insan sağlığına sundukları katkıyı anmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, çalışanların haftasını kutladı.

Canpolat, görevlerinde üstün başarı gösteren çalışanlara başarı belgelerini verdi.