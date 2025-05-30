Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Yozgat'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı
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Sorgun ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, kadınların emeği ön planda tutuldu. 73 alanda 156 kursun açıldığı etkinlikte, 3 bin 433 kursiyer yer aldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen programda, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Koçak, etkinlikte yaptığı konuşmada, ihtiyaç duyulan ve talep edilen her alanda kurs düzenlediklerini belirterek, kadınların emeğini ön planda tuttuklarını söyledi.

Koçak, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, eğitim faaliyetlerinin tanıtılması ve öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. 1 Eylül 2024 ile 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında 73 alanda 156 kurs açtık. Bu kurslara 3 bin 433 kursiyer katıldı." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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