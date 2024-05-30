Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta Güvercin Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki 3 mahalledeki kümeslerden çalınan yaklaşık 100 güvercinin hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 3 mahalledeki kümeslerden güvercin çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Hüyük, Altmışevler ve 100. Yıl mahallelerinde kümeslerden farklı zamanlarda yaklaşık 100 güvercinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler H.S. (17), Y.H. (16) ve H.E. (17) düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ele geçirelen güvercinlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yerköy Yozgat Güvenlik Hırsızlık Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title