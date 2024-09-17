Yozgat'ta Günyazı Köyü Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Günyazı köyündeki asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, 2024 yılı planlamaları çerçevesinde asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını, gelecek yıl buraların ikinci kat asfaltlarının atılacağını söyledi.

Çalışmanın bölgenin ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirdiğini vurgulayan Kayhan "Ekiplerimiz Kadışehri yol ayrımından Günyazı köyüne kadar olan 3 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarını tamamladılar. Vatandaşlarımız özellikle sıkıntı yaşadıkları kış aylarında daha rahat bir yolculuk yapma şansına sahip olacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.