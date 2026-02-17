Haberler

Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Yozgat'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen iki aracın "öncü" ve "artçı" olarak Yozgat üzerinden Ankara'ya götürüleceğini belirledi.

Ekipler, iki aracı kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, eşyaların arkasına saklanmış 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla F.T, R.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan F.T. ve R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -
