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Yozgat'ta cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

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Yozgat Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden, 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.İ.K., emniyet ekiplerinin operasyonuyla Yozgat kent merkezinde yakalanarak yeniden cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün firar eden hükümlü kent merkezinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" başta olmak üzere çeşitli suçlardan 54 suç kaydıyla hakkında 63 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.K'nin ceza infaz kurumundan firar etmesinin ardından çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün otomobille Yozgat'tan Yerköy ilçesine gittiğini tespit etti.

Aracı takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla H.İ.K'yi Köseoğlu Mahallesi)ndeki adliye kavşağında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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