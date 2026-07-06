Haberler

Yozgat'ta duvara çarpan elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde duvara çarpan üç tekerlekli elektrikli motosikletteki 6 kişi yaralandı.

A.Ş'nin kullandığı 66 ADZ 341 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, ilçeye bağlı Baydiğin beldesi Ceylan Sokak'taki Seyir Terası yolu mevkisinde bir evin duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 5 kişi, sağlık ekiplerince Yozgat ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necati Gürgen
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi

Ünlü fenomen, G.Saray'ın yıldızıyla boğazın tarihi yalısında evlendi
Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Türkiye'de amatör balıkçı yakaladı
NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

NATO heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti! Özel deftere bakın ne yazdılar
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden

Aynı günde, iki başkan birden istifa etti
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı

NATO Zirvesi'nde tarihi karar! İlk kez resmi gündeme alındı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor