Yozgat'ta ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere para cezası

Yozgat'ta jandarmanın trafik denetimlerinde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücülere çeşitli idari para cezaları uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Yozgat-Boğazlıyan yolunda yaptığı yol kontrol uygulamasında, sürücü belgesi daimi iptal edildiği halde araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye 200 bin lira, 0,91 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenen bir sürücüye ise 250 bin lira ceza kesti.

Ekipler, 1,61 promil alkollü olduğu tespit edilen başka bir sürücüye de 25 bin lira idari para cezası uygulayarak, sürücü belgesine 6 ay el koydu.