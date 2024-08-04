Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheliler gözaltına alınırken, üst aramasında ruhsatlı 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. E.A. ve H.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ta düğünde tabanca ile havya ateş eden 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma olaylarının önüne geçme çalışmaları kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde bir düğünde silahla havaya ateş açıldığı bilgisini aldı.
Düğün evine gelen jandarma, havaya ateş açan E.A. ve H.A.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında ruhsatlı 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
E.A. ve H.A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.