Yozgat'ta Düğünde Havaya Ateş Açan Şahsa 11 Bin 977 Lira Cezalı

Yozgat'ta Düğünde Havaya Ateş Açan Şahsa 11 Bin 977 Lira Cezalı
Yozgat'ta bir düğünde havaya ateş açan S.O.'ya 11 bin 977 lira para cezası uygulandı. Jandarma, ceza keserken, şahsın üzerinde bulunan kuru sıkı tabancaya da el koydu.

Yozgat'ta düğünde havaya ateş açan kişiye 11 bin 977 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde bir düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede havaya ateş açtığı tespit edilen S.O'ya 11 bin 977 lira para cezası kesti.

S.O'nun üzerinde bulunan kuru sıkı tabancaya da el konuldu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Dediklerine göre bu durum Yozgat'ta çok oluyormuş

