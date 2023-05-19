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Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

Güncel Haberler

Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Yozgat'ta dolu yağışı etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Çeltek köyü ve Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde etkili olan dolu yağışı bağ ve bahçelerde meyve ağaçlarına ve sebze fidelerine zarar verdi. 10 dakika kadar etkili olan misket büyüklüğündeki dolu tarlaları beyaza bürüdü.

Çeltek köyü muhtarı Emir Bolat köylerinde dolu yağışının etkili olduğunu söyleyerek köyümüzdeki meyve ağaçlarını, bağ ve bahçelere büyük zarar verdi. Hasarımız bir hayli fazla." dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kadışehri Çekerek Yozgat Güncel Haberler

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