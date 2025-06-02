Yozgat'ta Dolu Hasarı İncelemesi

Yozgat'ta Dolu Hasarı İncelemesi
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, doludan etkilenen köyleri ziyaret ederek hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı ve tarım sigortasının önemine dikkat çekti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu.

Kentte dün etkili olan sağanak ve dolunun ardından Vali Özkan, merkez ilçeye bağlı Lök köyü, Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi ve Sarıkaya ilçesine bağlı Kadılı ile İnözü köylerini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Özkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, dolu ve kısmi sel nedeniyle ekiplerle birlikte sahada olduklarını ifade etti.

Bazı tarım arazileri ile yerleşim yerlerinde hasar oluştuğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bir kısım arazilerimizde doludan kaynaklanan hasar olduğu gibi bir kısım yerleşim yerlerimizde de maalesef dere yataklarını kapatma suretiyle suyun önünün engellenmesinden kaynaklanan hasarlar var. Çok şükür yerleşim yerlerimizde öyle çok ciddi bir problemimiz yok. Ama arazi bazında bakarsak Şefaatli'den başlayıp bu istikamete, Yozgat merkeze, kısmen Yerköy'de ve oradan da Bahadın'a, Sorgun'a kadar uzanan bir hat içerisinde yer yer hasarlarımız var."

Ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Özkan, geçen yıl olduğu gibi çiftçilere ellerinden gelen desteği verme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Tarım sigortasının önemine dikkati çeken Özkan, "Buradaki en önemli iki hususu dile getirmek istiyorum. Her sene söylediğimiz bir konu, lütfen tarım sigortalarını çiftçilerimiz yaptırsın. İkincisi, insanımız lütfen dere yataklarını işgal etmekten, dere yataklarının önünü kapatmaktan ve oralara çöp atmaktan vazgeçsin. Çünkü genel itibariyle kapanan, tıkanan menfezlerimiz dere yataklarının kirletilmesi yahut da işgal edilmesinden kaynaklı sel baskınlarına sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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