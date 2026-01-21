Haberler

'65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık' iddiasında 4 yakınına gözaltı

'65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık' iddiasında 4 yakınına gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 1961 yılında ölen bir kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, 2005 yılından beri çeşitli kamu kurumlarından haksız menfaat sağlamış.

YOZGAT merkezli 4 ilde, 1961'de ölen H.E. (30) adlı kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 4 yakını gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, 1961'de hayatını kaybeden H.E.'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanan yakınlarının, 2005'ten itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettiğini tespit etti. H.E.'nin kız kardeşi S.C. (87) ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O.'nun (25) yakalanmasına yönelik Yozgat, Kayseri ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalandı. Aramalarda 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı