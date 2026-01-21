'65 yıl önce ölen kadının kimliğiyle dolandırıcılık' iddiasında 4 yakınına gözaltı

YOZGAT merkezli 4 ilde, 1961'de ölen H.E. (30) adlı kadının kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 4 yakını gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, 1961'de hayatını kaybeden H.E.'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanan yakınlarının, 2005'ten itibaren çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettiğini tespit etti. H.E.'nin kız kardeşi S.C. (87) ile kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O.'nun (25) yakalanmasına yönelik Yozgat, Kayseri ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalandı. Aramalarda 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 banka/kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.