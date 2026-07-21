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Yozgat'ta doğaya 1000 kınalı keklik bırakıldı

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Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen 1000 kınalı keklik, 4 farklı noktada doğaya bırakıldı. Vali Özkan, salımın biyolojik çeşitliliği artırmak ve zararlılarla mücadele amacı taşıdığını belirtti.

Yozgat'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğaya 1000 kınalı keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen kınalı keklikler, 4 farklı noktada doğaya bırakıldı.

Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen keklik salım programına katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Türkiye'de kamuya ait 5 keklik üretim işletmesi bulunduğunu, bunlardan birinin de Yozgat'ta faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu yıl istasyonda yaklaşık 10 bin kınalı keklik üretildiğini belirten Özkan, "Bunların da 1000'ini bugün hem buradan hem de 4 farklı noktadan doğaya salınımı gerçekleştiriyoruz. Keklik salımı yaptığımız yerler av yasağı bulunan, avlanmaya sürekli kapalı alanlar." dedi.

Kekliklerin doğaya bırakılmasıyla hem doğal yaşamın zenginleşeceğini hem de biyolojik çeşitliliğin artacağını ifade eden Özkan, "İnsanımızın en çok yakındığı kene, süne, kımıl ve benzeri zararlılarla mücadele etmek, doğamızı çeşitlendirmek ve doğal güzelliklerimizi artırmak amacıyla her yıl keklik salımı yapıyoruz. Aynı zamanda komşu ve çevre illerdeki keklik popülasyonunun artırılması amacıyla da keklik gönderiyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez ise 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 223 bin keklik üretildiğini, bu kekliklerin 40 ilde doğaya bırakıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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