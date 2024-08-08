Yozgat'ta bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedaviye alınacak.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesinde devriye sırasında kırsal alanda yaralı bir şahin gördü.

Ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

Şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.