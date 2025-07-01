Yozgat'ta Buğday Arazisini Yakan Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ta 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Haziran gecesi Sarıkaya ve Sorgun ilçeleri arasındaki Akbucak köyü mevkisinde ekili tarım arazisini yakan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), komando ve istihbarat birimlerinden oluşan ekip, Sivri, Gedikhasanlı, Akbucak ve Selimli köyleri arazisinde geniş çaplı arama yaptı.

Yaklaşık 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı iddia edilen N.S, Sarıkaya Miting Meydanı'nda yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 2 bıçak ele geçirildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.