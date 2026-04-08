Yozgat'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ç.Ş, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.