Yozgat'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, pazar yerinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. H.S. adlı şüpheli, Ç.Ş.'yi bıçakla ağır yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakaladı.
Haşim Kılıç Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde H.S. ile Ç.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. bıçakla Ç.Ş'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ç.Ş, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan