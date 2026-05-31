Yozgat'ta mesire alanları bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı ile Çekerek Millet Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.?

Bayram tatilini fırsat bilen aileler, parklara gelerek piknik yaptı, mangal yakıp semaverde çay demleyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Çekerek Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, Çekerek Irmağı'ndaki yapay rafting parkurunda rafting yapma imkanı buldu.

Çamlık Milli Parkı'na ailesiyle gelen Zeynep Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Bayram tatilini ailece geçirdiklerini belirten Demircan, "Havayı güzel bulunca torunlarımla ve çocuklarımla piknik yapmaya geldik. Güzel havanın tadını piknik yaparak çıkarıyoruz." dedi.

Bayram tatilini değerlendirmek için ailesi ve arkadaşlarıyla Çamlık Milli Parkı'na geldiklerini ifade eden Serap Demircan ise hem güzel havanın hem de bayramın tadını çıkardıklarını kaydetti.