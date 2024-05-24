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Yozgat'ta 3. Kitap Fuarı Açıldı

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Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı açıldı. Fuar, 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı açıldı.

Şakir Efendi Kent Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, bu etkinliklerle şiirlerle, yazılarla, romanlarla Anadolu'yu yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "Belediyemiz, ticaretiyle gelişen Sorgun ilçemizi sosyal ve kültürel etkinliklerle de geliştirmeye davam ediyor. Kentler sadece coğrafyaya yapılan yatırımlarla, sadece ticaretle büyümez, kentleri değiştiren insanların düşüncesi, fikriyatıdır. İşte bu organizasyonlar da hem düşüncelere hem de gönüllere yapılan yatırımlar olarak gönlümüzde yer tutmaya devam edecektir." dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci de belediye olarak kültürel faaliyetlere büyük önem verdiklerini, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap fuarına katılımın çok iyi olduğunu belirtti.

Ekinci, 10 gün açık kalacak kitap fuarına 75 yayınevi ve çok sayıda yazarın katıldığını, birçok yazarın da imza günü düzenleyeceğini ifade etti.

Konuşmanın ardından kitap fuarı gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

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