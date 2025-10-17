Yozgat'ta 15 Bin Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

Haberler

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, 12 bin 500 karaçam, 1500 sedir ve 1000 mahlep fidanı olmak üzere toplam 15 bin fidan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu fidanların Yozgat’ın güzelleşmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 12 bin 500 karaçam, 1500 sedir ve 1000 mahlep fidanı olmak üzere toplam 15 bin fidan ücretsiz dağıtıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Yozgat'ı yeşertmek ve geleceğe nefes olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünce yetiştirilen fidanların dağıtıldığını söyledi.

Özkan, tüm ilçelerde ve Yozgat merkezde Orman İşletme Müdürlüklerince 110 bin fidanın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar vatandaşlara teslim edilerek toprakla buluşturulacağını belirtti.

Fidan dağıtımındaki amaçlarının vatandaşların Yozgat'ın güzelleşmesine katkı sunmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Özkan, "Yozgat'ımızın güzelleşmesine, geleceğine ve nefes olmasına katkı sunmaları amacıyla vatandaşlarımızın elleriyle, fidanlığımızda yetiştirilen bu güzide fidanları insanımıza teslim ediyoruz." dedi.

Özkan, bununla birlikte okullarda ve işletme müdürlükleri aracılığıyla dikilecek fidanlarla bu yıl aksilik olmazsa 4 milyon fidan sayısına ulaşılacağını aktardı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
