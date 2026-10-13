Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Orman İşletme Müdürü inceleme yaptı

Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Orman İşletme Müdürü inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek etkinliğe hazırlıklar sürüyor. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu etkinlik öncesi sahada incelemelerde bulundu; çalışmaların gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Yozgat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek etkinlik için hazırlıklar sürüyor.
Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, etkinlik öncesinde sahada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA