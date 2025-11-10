Yozgat'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve video gösterileri yer aldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Protokol, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program, şiirlerin okunması, video gösterileri ve Atatürk oratoryosuyla sona erdi.
Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel