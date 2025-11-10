Haberler

Yozgat'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Yozgat'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve video gösterileri yer aldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Türk Telekom Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden program, şiirlerin okunması, video gösterileri ve Atatürk oratoryosuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, beyinsiz doğan çocuk 20 yaşında
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir'in en büyük hayali yarım kaldı

Şehidin babası anlattı! Üsteğmenin en büyük hayali yarım kaldı
Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz

Bakanlık devreye girdi! Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz
Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına

Hülya Avşar'dan sürpriz hamle! Yeni işini duyanlar şaşırdı
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Nilsu Berfin Aktaş'ın ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem

Ünlü ismin mekanda ödediği hesap dudak uçuklattı: Bir daha gitmem
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.