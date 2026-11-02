Yozgat polisi 128 sentetik hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 128 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda A.B.T, İ.Ç. ve F.Y'yi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, 128 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 48 gram sentetik ecza hapı yapımında kullanılan toz ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA