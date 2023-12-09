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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 861 kadın polis adayı mezun oldu

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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 29'nci dönem 861 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, mezun polis adaylarını tebrik etti ve onlara Anadolu'nun her köşesinde görev yapma sorumluluğunu hatırlattı. Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi ise okulun emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 29'nci dönem 861 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, mezun polis adaylarını tebrik ettiğini söyledi.

Polis adaylarına seslenen Özkan, "Anadolu'nun coğrafyasında birer ateş olarak, birer ocak yakmak üzere al bayrağa sahip çıkmak üzere yola çıkıyorsunuz. Buraya kiminiz Ayşe, kiminiz Zeynep, kiminiz Fatma olarak geldiniz. Bugün yetiştiniz, bu şerefli üniformayı hak ettiniz. Artık kahraman Türk polisi olarak Anadolu'ya dağılıyorsunuz." dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, okulun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi, 861 polis adayı yemin etti.

Kaynak: AA / Güncel

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