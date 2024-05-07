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Yozgat Milli Eğitim Müdürü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıttı

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Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni gazetecilere tanıttı. Altınkaynak, yeni öğretim programının milli bir şahsiyet inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni gazetecilere tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Altınkaynak, mevcut eğitim sistemlerinde öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklanmanın doğru olmadığının ilgili çevrelerce kabul gördüğünü söyledi.

Eğitimin, insanların sadece zihinsel gelişimiyle sınırlı olmadığını ifade eden Altınkaynak, "Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun çalışmaların ardından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni halkın da görüşüne sundu. Yeni öğretim programımız, Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyet inşa etmek ve o şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, eleştirel düşünebilen, sorgulayan, araştıran, mesuliyet ve ülkü sahibi, yalnızca medeniyete uyum sağlayan değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi, bilge nesiller hedefliyor." dedi.

Altınkaynak, programın 4 yıllık uygulama süresinde geri dönüşlerle eklemeler ve çıkarmaların yapılabileceğini bu nedenle katılımcıların katkılarını önemseyen bir program olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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