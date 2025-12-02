Haberler

Sorgun'da ikinci aşevi hizmete açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, belediye ve hayırsever iş insanları tarafından yaptırılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti verecek şekilde açıldı. Sorgun Belediye Başkanı, bu işbirliğinin dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan aşevi, düzenlenen programla hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanları Salih ve Hacı Şahbaz tarafından anne ve babaları Selvi ve Necati Şahbaz adına yaptırılan aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek ulaştıracak.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye ve hayırsever işbirliğinin ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

Aşevinin yalnızca bir hizmet binası değil şehrin vicdanı, dayanışma kültürünün en güçlü yansımalarından biri olduğunu dile getiren Ekinci, "Selvi ve Necati Şahbaz'ın aziz hatırasını yaşatmak adına böylesine anlamlı bir bağışla bu merkezin yapımını üstlenen Salih ve Hacı Şahbaz'a tüm Sorgun halkı adına teşekkür ediyorum. Çok yakında Ahmetefendi ve Osmançavuş mahallelerine hizmet verecek üçüncü aşevi için hazırlıklarımıza başlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan aşevinde törene katılanlara yemek ikram edildi.

Programa, Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
