Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Kırsalda Yaşayan Öğrencilere Yardım Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, annesinden kalan iplerle başlattığı projede gönüllü öğrenciler ve personelle birlikte 100'den fazla atkı ve bere ördü. Ürünler, kırsaldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk'ün, geçen yıl vefat eden annesinden kalan örgü iplerinden esinlenerek başlattığı projeyle kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için çok sayıda atkı ve bere örüldü.

Konya'nın Çumra ilçesinde geçen yıl temmuzda vefat eden annesi Şükriye Acar'dan kalan yün örgü iplerini değerlendirmek isteyen Prof. Dr. Şentürk, soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde kırsaldaki öğrenciler için bere ve atkı örmeye karar verdi.

İletişim fakültesinde sosyal sorumluluk projesi başlatan Şentürk'ün bu kararına, gönüllü idari personel ve öğrenciler de katıldı.

Fakültedeki okuma salonunda bir araya gelen Şentürk, idari personel ve öğrenciler, 100'ün üzerinde atkı ve bere ördü.

Ürünlerin bir kısmı merkeze bağlı kırsal Divanlı Mahallesi'ndeki, kalanı da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki bir okula gönderildi.

"İyiliği ilmek ilmek işlemenin mutluluğunu yaşadık"

Dekan Zülfiye Acar Şentürk, AA muhabirine, öğrencilerin ve idari personelin destekleriyle atkı ve bereleri tamamladıklarını söyledi.

Annesinin geçen yaz vefat ettiğini anımsatan Şentürk, "Evine gittiğimde bir sürü ip kaldığını gördüm. Sonra bu ipleri ne yapabiliriz diye düşündüm ve fakülteye getirdim. Arkadaşlarla ipleri bere olarak değerlendirmenin ve okullara hediye etmenin doğru olacağını düşündük. Bu iplere ek biraz daha alarak bere diye çıktığımız bu yola atkıyı da ekledik. Sadece Yozgat'ta bir okul olarak düşündüğümüz projemizin deprem bölgesindeki çocuklara da iyi olacağına karar verdik, bere ve atkı sayısını artırdık. Bu projeyle iyiliği ilmek ilmek işlemenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

"Umarım öğrencilerin yüzlerinde gülümsemeye sebep oluruz"

Kırsal kesimdeki çocuklara ördükleri atkı ve bereleri ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şentürk, "İnşallah bere ve atkıları ulaştırdığımız öğrencilerin yüzlerinde bir gülümsemeye sebep oluruz. Bu projeye neredeyse bütün fakülte dahil oldu, projeye öncülük etmekten, bu ipleri değerlendirmekten ve annemden bize kalan bu kıymeti, daha ileriye taşımaktan çok mutluyum." dedi.

İdari personel Ayfer Aygar da boş zamanlarını atkı ve bere örerek geçirdiğini, projede yer aldığı için mutlu olduğunu aktardı.

Ders aralarında vakit buldukça bere ve atkı ördüğünü belirten Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Meliha Baykal ise kırsaldaki öğrenciler için bir şeyler yapabildiği için kendisini iyi hissettiğini kaydetti.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Müzeyyen Sırım da "Bu berelerin ve atkıların köy okullarına gönderilecek olması, bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Örgü örmeyi bilmiyorum ama arkadaşlarıma destek olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.