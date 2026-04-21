Yozgat'ta "Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları" programı düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Sektör Kampüste Kariyer Buluşmaları' etkinliği, öğrencilerin çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya gelmesini sağladı. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin sektör işbirliğiyle eğitim sürecini dönüştürdüğünü vurguladı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, çeşitli sektörlerden katılan temsilcilerle bir araya geldi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, etkinlikte, üniversite sektör işbirliğinin en güçlü örneklerinden birinin başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Üniversiteyi bilginin hayata dokunduğu, değere dönüştüğü ve gençlerin geleceğe hazırlandığı bir merkez olarak gördüklerini ve bu kapsamda son 5 dönemde 1185 öğrenciyi doğrudan sektörle buluşturduklarını anımsatan Yaşar, "18 firma ile işbirliği içinde 33 farklı sektör dersi açarak bu alanda öncü üniversitelerden biri oldu. 8 fakülte ve 29 bölümümüz bu dönüşümün aktif bir parçası haline geldi. Bu artık öğrencimizin sadece ders dinlemediği, sektörü sınıfta sınıfa getirdiğimiz gerçek hayatı eğitime entegre ettiğimiz anlamına da geliyor. Öğrencilerimiz sadece ders almayacak, proje üretecek ve çıktıya odaklanacak. Eğitim sürecine mikro yetenekler ve sertifika programları entegre edilecek." diye konuştu.

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Fatma Nur Akın da öğrencilere "Sektör Kampüste" programı hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Akın'ın başkanlığında, "Üniversiteden Sektöre Yeni Nesil Kariyer Yolculuğu" başlıklı panel, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
