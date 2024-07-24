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Yozgat Bozok Üniversitesi'nde saç dökülmesi tedavisi için saç analizi uygulaması başladı

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Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmesi tedavisinin etkin yürütülmesi amacıyla saç analizi uygulaması başladı. Saç dökülmesinin nedenleri araştırılıp tedavi süreci başlıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi (BÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde saç dökülmesi tedavisinin etkin yürütülmesi amacıyla saç analizi uygulaması başladı.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dr. Öğretim Üyesi Tolga Aydın, hastanede gazetecilere, saç dökülmesinin genetik faktörler, hamilelik, doğum, menopoz, hormonal değişiklikler, vitamin ve mineral eksikliği, saçkıran ve stres gibi nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Bazı kadınlarda erkek tipi saç dökülmesine de rastlandığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Saç dökülmesi görüldüğünde krem, şampuan, losyon ya da dökülme karşıtı ürünler kullanmadan önce saç analizi ve bazı tıbbi tetkikler yaptırılmalı. Özellikle kadınlarda hormonal profile bakılması gerekir. Bu, erkekler için de geçerli. Çünkü erkek tipi dökülme, kadında tespit edildiği zaman erkek hormonlarında artış ya da kadın hormonlarında azalma var mı diye araştırmak gerekir. Her saç dökülmesi bireysel kabul edilmeli, kişiye uygun araştırılıp tedavi uygulanmalı. "

Hastanelerinde saç analizinin yapılmaya başlandığını aktaran Aydın, "Saç analizi ile saç dökülmesinin nedenlerinden birkaçı araştırılıyor, analizi yapılıyor. Daha sonra tedavi süreci başlıyor. O yüzden saç dökülmesi olan kişilerin saç analizi ve gerekli tıbbi tetkiklerinin yapılmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, saçların şampuanla yıkandıktan iyice durulanmasını da önerdi.

Kaynak: AA / Güncel

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