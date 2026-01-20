Haberler

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Şentürk, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Şentürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek kendi tercihlerini açıkladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şentürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Dekan Şentürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy veren Şentürk, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini tercih etti.

Şentürk, fotoğrafın inanılmaz büyüleyici ve etkileyici bir yanı olduğunu bugün de fark ettiğini söyledi.

Seçkiye fotoğraflarıyla katılan herkese teşekkür eden Şentürk, "Dünyanın her yerinden onlarca fotoğraf vardı. Biraz da zorlandım ama ben kendimle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Doğallıktan yana olduğum için spontan çekilmiş fotoğraflar tabii ki çok etkileyici. Kategoride Gazze'de açlığın olması, izlerken başkasının acısına buradan ortak oluyoruz ama büyük bir acı. Umarım fotoğraflar net bir şekilde insanlığın anlatamadığını dünyaya anlatır." diye konuştu.

Şentürk, oylamada öğrencisinin de bulunmasının kendisini gururlandırdığnı ifade ederek, "Fotoğraflardan birisi öğrencim Berkay Çetin'e aitti. Diğerlerinden özür dileyerek o kategoride onu oyladım. Beni gururlandırdı. Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara ve bu yarışmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz