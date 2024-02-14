Yozgat Belediyesi Hocalar Kahvesi'ni hizmete açtı

Yozgat Belediyesinin Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yenilenen Hocalar Kahvesi hizmete açıldı.

Hocalar Kahvesi'nin açılında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, göreve geldikleri günden itibaren Yozgat halkına verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyledi.

Çapanoğlu Büyük Camii çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Köse, "Biz projeyi önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına arz ettik, projenin maliyeti 20 milyon lira civarındaydı. Burayı siyasi büyüklerimizin de yardımıyla yapımını karşılamak üzere TOKİ'ye ihale ettirdik. Otopark, yeşil alanlarımız, kahvemiz ve lavabolarımız ile burası şehrimize yakışır hale gelmeye başladı. İlk olarak Hocalar Kahvesi'ni vatandaşın hizmetine sunmak istedik, bugün de açılışını yaptık. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Hocalar Kahvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.