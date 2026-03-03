Haberler

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Aydoğan'dan dolandırıcılık uyarısı

Güncelleme:
Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, internet ve IBAN kiralama dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle gençlerin hedef alındığını belirten Aydoğan, dolandırıcıların resmi kurum gibi davranarak kişisel bilgileri ele geçirdiğini vurguladı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, "internet" ve "IBAN kiralama" dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Aydoğan, yazılı açıklamasında son yıllarda internet dolandırıcılığının hızla arttığını, özellikle gençler hedef alınarak, "Sadece hesabını ver, hiçbir sorumluluğun yok. Sana düzenli olarak para yardımı yapacağız" şeklinde kandırıldıklarını belirtti.

Dolandırıcıların resmi kurum gibi davranarak dijital ortamda hileli yöntemlerle kişilerin kimlik bilgilerini, kişisel verilerini veya hesap bilgilerini ele geçirdiklerine dikkati çeken Aydoğan, bunu yaparken de genel olarak "Hesabınız askıya alındı, hesaplarınızdan terör örgütüne para transferi yapıldı" gibi panik yaratan mesajlar ya da görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

Vatandaşların panik haliyle sorulan sorulara cevap verdiğini ve dolandırıcıların bu şekilde vatandaşların banka hesaplarına ve şifrelerine ulaştığını anlatan Aydoğan, şunları kaydetti:

"IBAN hesaplarını kiralayarak bunun karşılığında ödeme yapılacağını ve bunun yasal olduğunu, öğrenim gören gençlerimize ise burs adı altında hesap bilgilerinin istenildiğini ve gençlerimizin bu şekilde dolandırıldığını, buna alet olan ve bunu yapanların ise Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılacaklarını, başsavcılık olarak bu konuda ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarımızda öğrencilerimizle bir araya gelerek bilgilendirme konferansları düzenledik."

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
