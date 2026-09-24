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YouTube, Meta'nın 18 milyar dolarlık çocuk güvenliği uzlaşmasına katılmıyor

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YouTube CEO'su Neal Mohan, Meta'nın eyaletlerle vardığı 18 milyar dolarlık çocuk güvenliği uzlaşmasına katılmayacaklarını açıkladı. Mohan, platformun gençleri korumak için gerekli önlemleri halihazırda aldığını belirtti.

Youtube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, çocuk güvenliği konusunda Meta'nın çok eyaletli uzlaşma adımına katılma fikrini reddederek video platformunun genç kullanıcıları korumak için halihazırda gerekli önlemleri aldığını belirtti.

ABD'de açılan dava sonucu Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varmasının ardından YouTube'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

CNN'in bu uzlaşma kapsamında YouTube'un da benzeri anlaşmalara varıp varmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Mohan, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Mohan, "Platformumuzda gençlerin güvende olduğundan emin olmak için uzun süredir yatırımlar yapıyoruz. Bundan sonra YouTube'dan bekleyeceğiniz şey, bu tarz konulara eğilmeyi sürdüreceğimizdir." yorumunu yaptı.

YouTube'un içerik olarak Meta'dan farklı olduğunu vurgulayan Mohan, şirketlerinin insanların oturma odasında izleyebileceği içerikler yayınlama peşinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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