Meb, Lise Öğrencilerine Yönelik "Young And Wise" Dergisini Yayımladı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim öğrencilerinin dil becerilerini ve okuma kültürlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Young and Wise dergisinin Ocak 2026'da ilk sayısını yayımlayacak. Dergi, üç aylık periyotlarla çıkacak ve çeşitli özgün içeriklerle zenginleştirilecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin dil becerilerini, düşünme yetkinliklerini ve okuma kültürlerini desteklemek amacıyla hazırlanan Young and Wise dergisi, Ocak 2026 tarihli ilk sayısıyla "OGM Materyal"de okurlarıyla buluştu. Gençleri merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanan derginin öğrenciler için ilham verici bir içeriğe sahip olması hedeflendi.

Derginin kültür, sanat ve çevre sayfalarında spor, müzik, sinema ve edebiyat dünyasından seçilen özgün içerikler aracılığıyla öğrencilerin ilgi alanlarına hitap eden çok yönlü bir okuma deneyimi sunuluyor. Bu bölümde bir müzisyenle röportaj, Türkiye ve dünyadan yemekler, ilk sayının teması olan çevre ile ilgili yazılar yer alıyor.

YDT'ye yönelik ipuçlarına yer veriliyor

Derginin akademik köşesinde İngilizce öğrenmenin akademik ve kişisel faydalarına odaklanan yazılar, YKS kapsamındaki Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik ipuçları, İngilizcede kullanılan kalıp ve deyimlerin yanı sıra günlük iletişimde kullanılan ifadelere yer veriliyor. Bu bölüm, öğrencilerin hem dili işlevsel bir biçimde kullanmalarını hem de sınav başarısını desteklemeyi amaçlıyor.

İngilizce öğrenme süreci keyifli hale getiriliyor

Derginin eğlence köşesinde bilmeceler, bulmacalar, İngilizce çevrim içi oyunlar, eğlenceli etkinlikler, ilham veren öğrenci hikayeleri, okullarda gerçekleştirilen örnek projeler ve öğretmen deneyimleri yer alıyor.

"Sizden Gelenler" bölümünde ise öğrencilerin kaleminden çıkan ve sayının teması etrafında şekillenen yazılara yer verilerek gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine ve dergiye etkin katılım sağlamalarına imkan tanınıyor. Bu yönüyle Young and Wise, öğrencileri yalnızca okur değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da sürecin merkezine alıyor.

Üç ayda bir yayımlanacak

Gençlerin dünyasına temas eden konularla yabancı dil öğrenimini daha anlamlı hale getirmeyi amaçlayan Young and Wise; okuma alışkanlığını destekleyen, değer edinimini önceleyen ve öğrenme becerilerini geliştiren yapısıyla öne çıkıyor. Üç aylık periyotlarla yayımlanacak derginin merak eden, kendini geliştiren ve çok yönlü düşünebilen bireyler yetiştirme yolculuğunda güçlü bir eğitim aracı olması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
