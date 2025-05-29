Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu Antalya'da İlk Defa Gerçekleştirildi

Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu Antalya'da İlk Defa Gerçekleştirildi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu yapıldı. Forum, Yörük ve Türkmen kültürünü koruma ve geliştirme amacını taşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, binlerce yıllık konar-göçer ve yerel kimlik mirasını yaşatarak, Yörük ve Türkmen belediyeleri arasında kalıcı, sürdürülebilir ve kültüre dayalı işbirliği ağı kurmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Antalya Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu yapıldığı bildirildi.

Yurt dışı ve yurt içinden belediyeler, Yörük Türkmen dünyası temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve kooperatiflerin katılım sağladığı forumda, Yörük ve Türkmen kültürünün yalnızca korunması değil, yerel yönetimlerin katkısıyla yeniden üretilmesi, daha görünür hale getirilmesi ve kültürel diplomasi aracı olarak etkin şekilde kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Forum Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu ile bir adım daha ileriye taşındığını belirtti.

Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz, yurt dışından 21 belediye ve temsilci, yurt içinden 26 belediye başkanımızla başlattığımız Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu, kültürel işbirliğimizi güçlendirecek, yerelden başlayan büyük bir yürüyüşün ilk adımıdır. İlerleyen süreçte üye sayımızda artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sabit sekretarya olarak belirlendiği forumda, Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu'nun yapısı, vizyonu ve hedeflerinin tanıtıldığı sunum yapıldı.

Sunumun ardından düzenlenen forumun başkan yardımcıları seçiminde, Çolpon Ata Belediyesi Genel Sekreteri Sartbayev Talgat ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz forumun başkan yardımcılığı görevine seçildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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