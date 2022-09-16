Yoroz Kent Ormanı seyir terasıyla cazibe merkezi olacak

Ordu'daki Yoroz Kent Ormanı'nın, seyir terasının tamamlanmasının ardından turizmin gözde mekanlarından olması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in kentin mevcut turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi, turistik cazibeli mesire alanlarının da arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 2006'da "kent ormanı" ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz'da yürüyüş basamakları yenilendi. Zirveye yakın alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu ve at safari pistleri yapıldı, ayrıca yürüyüş parkuru güzergahına banklar ve piknik masaları yerleştirildi.

Yoroz Kent Ormanı'nda zirve noktasına seyir terası yapımı ise devam ediyor. En kısa sürede tamamlanacak seyir terası, ziyaretçilerin kullanımına açılacak.

Yapılan çalışmalarla yeni bir kimlik kazanan Yoroz Kent Ormanı'nın, gelecek yıllarda Ordu'nun en çok ziyaret edilen alanlarından olması bekleniyor.