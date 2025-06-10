Yorgun Mermiyle Yaralanan Resim Öğretmeni Tepkili

Adana'da hobi bahçesinde karnına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Resim öğretmeni Burak Ateş (36), 7 Haziran akşamı Karaisalı ilçesi Topaktaş Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde bulunduğu sırada aniden karnında ağrı hissetmesi üzerine yakınlarından yardım istedi.

Karın bölgesinde kanaması olduğu fark edilen Ateş, yakınları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çekilen röntgende Ateş'in karnının sol üst bölgesine isabet eden mermiyle yaralandığı ve merminin karnının alt bölümüne ilerlediği belirlendi.

Merminin 13 Haziran'da ameliyatla alınmasına karar veren doktorlar, gerekli müdahalenin ardından Ateş'i taburcu etti.

Seyhan ilçesindeki evine dönen Burak Ateş, gazetecilere, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ailesiyle Karaisalı ilçesindeki hobi bahçesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Aracının bagajından su almaya çalıştığı esnada karnına isabet eden yorgun mermiyle yaralandığını anlatan Ateş, olaydan kısa süre önce oğlunun yanından ayrıldığını belirtti.

Bu olayda yaralanan kişinin 5 yaşındaki oğlu da olabileceğini dile getiren Ateş, bireysel silahlanmaya tepki gösterdi.

Ateş, daha sakin ve sessiz olduğu için hobi bahçesine gittiğini ancak bu olayla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ne eğlenmesini ne de bayram kutlamasını biliyoruz. Varsa yoksa elimize aldığımız silahla insanların hayatını resmen kabusa çeviriyoruz. Artık bunlar bitsin istiyoruz. İnsanlarla bu tür konularla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bu yaşamı insanlar zorlaştırıyor. Şu anda vücudumda kalan kurşunla bir süreç geçiriyorum. Bu bizim için çok zor. Hayatımızda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çektiğim acının yanında yaşamış olduğumuz depresif durum zaten bizi daha da geriye itiyor. Kalabalıktan kaçıp daha sakin topraklara gidiyoruz ama orada da bunlar başımıza geliyorsa ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz."

Silahlanmaya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen Ateş, gençlerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Jandarma ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.