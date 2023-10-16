Yönetmen Derviş Zaim "Rüya" filminin hikayesini anlattı

Yönetmen Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Bir Filmin Hikayesi" başlıklı gösterim ve söyleşi programına konuk oldu.

Yönetmen Derviş Zaim, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Bir Filmin Hikayesi" başlıklı gösterim ve söyleşi programına konuk oldu.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlikte, Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği 2016 yapımı "Rüya" filmi gösterildi.

Gösterimin ardından sinema eleştirmeni Suat Köçer'in sorularını cevaplayan başarılı yönetmen, filmin Sancaktar Camisi'nin inşa süreciyle başladığını belirterek, senaryonun caminin yapımı sırasındaki gözlem ve araştırmalarla şekillendiğini söyledi.

Anadolu'nun hemen her bakımdan sanatı besleyen güçlü kültürel zenginliğe sahip olduğunu aktaran Zaim, filmlerinde bu zenginlikten yararlanmaya önem verdiğini kaydetti.

Derviş Zaim, hemen her filminde geleneksel Türk sanatlarından yararlandığını vurgulayarak, filmin temel konularından olan Ashab-ı Kehf kıssası ve İslam mimarisi üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Kent mimarisinin tabiatla ilişkisine de değinen Zaim, modern çağın şehir inşası ve mimaride tabiat-insan ilişkisini öncelikli tutması gerektiğinin altını çizdi.

Zaim'in söyleşiyi takip eden katılımcıların sorularını da cevapladığı program, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürü İrfan Çalışan'ın konuklara hediye takdimiyle sona erdi.