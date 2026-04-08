Trabzon'da lise öğrencileri tarih dersini tarihi mekanlarda öğreniyor

Trabzon'da Yomra Fen Lisesi öğrencileri, tarih dersini şehrin önemli mekanlarında işledi.

Öğretmenler Celaleddin Baba, Ömer Çakıcı ve Hakan Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Her Okulun Projesi Olsun" çalışması kapsamında, "Bize Her Yer Sınıf, Bize Her Yer Trabzon Projesi"ni hazırladı.

Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kentin önemli tarihi mekanlarından Atatürk Köşkü, Kanuni Evi, Trabzon Şehir Müzesi, Ayasofya Camisi ile Gülbahar Hatun Camisi ve Türbesini ziyaret etti.

Öğrenciler, tarihi mekanlarda edindikleri bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak maket ve yap boz gibi çeşitli tasarımlar da hazırladı.

Proje yürütücüsü Celaleddin Baba, çalışmayı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırladıklarını belirterek, "Uygulama ile öğrencilerimizin tarihi mekanlara yönelik bilgi düzeylerinde önemli artış sağlandı. Gezi öncesinde sınırlı sayıda eseri tanıyabilen öğrenciler, süreç sonunda tüm eserleri doğru şekilde tanıyabilir hale geldi." dedi.