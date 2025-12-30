Haberler

Servis minibüsünün kadına çarpıp, sürüklediği kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde yol kenarında bekleyen N.E., servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför gözaltına alındı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde yol kenarında beklediği sırada servis minibüsünün çarpmasıyla düşüp, aracın altında sürüklenen N.E. yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Servis minibüsünün altında kalan N.E., birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altından kurtulmayı başarıp, ayağa kalkmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.E.'nin köprücük kemiğinin ve ayağının kırıldığı, vücudunun farklı bölgelerinde ezikler ve morluklar oluştuğu belirtildi.

DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; servis minibüsünün aniden hareket ederek yol kenarında bekleyen kadına arkadan çarptığı, aracın üzerinden geçtiği kadının sürüklendikten sonra ayağa kalkmaya çalıştığı ve aracın durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

ŞOFÖRE EV HAPSİ VERİLDİ

Öte yandan N.E.'nin şikayetçi sonrası servis şoförü Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

HABER-KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu